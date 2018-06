Pizzimenti(FDI): silenzio del Comune sulla sicurezza degli asili nido e fondi PAC

Condividi

In qualità di Presidente della Commissione “Controllo e Garanzia” presso il comune di Reggio Calabria ho convocato il Dirigente e Assessore del settore Politiche sociali, rispettivamenteMaria Luisa Spanò e Lucia Nucera, al fine di avere i chiarimenti e le delucidazioni opportune in ordine alla regolarità dei sopralluoghi per la verifica della sicurezza sismica degli asili nido e sulle concessioni dei finanziamenti dei fondi PAC.

E’ quanto dichiara in una nota il Consigliere Comunale Antonio Pizzimenti (FdI).

Constatiamo per la seconda volta la mancata presenza in aula da parte degli invitati, assenza peraltro non motivata.

Ritengo- stigmatizza l’esponente politico- che tale atteggiamento oltre ad esserepoco rispettoso verso il ruolo di Amministratori di questa Città da parte di chi invece dovrebbe farne gli interessi nella massima trasparenza, sia ictu oculi non funzionale a tale problematica affliggente la comunità reggina.

Degno di nota è il comportamento della Dott.ssa Giovanna Campolo, Garante per l’infanzia di fresca nomina al Comune di Reggio Calabria, anch’essa invitata a partecipare ai lavori, la quale, nell’attesa di chi poi non sarebbe mai arrivato, si è fatto carico della problematica rendendosi sin da subito disponibile ad approfondire e seguire da vicino la vicenda al fine di poter contribuire, per le proprie competenze, a dare risposte ai cittadini, su un argomento delicato quale la sicurezza dei luoghi dove i nostri bambini passano tantissimo tempo della loro giovane vita.

In una logica volta a tutelare i bambini, garantendo loro la sicurezza sismica degli asili nido-conclude Antonio Pizzimenti-non arretreremo di un millimetro, convocheremo ad oltranza la commissione già a partire dal 19/06/2018 ore 09:00 presso la sala delle commissioni del Comune di Reggio Calabria invitando tutti gli organi di stampa che vorranno partecipare ai lavori per dare massima diffusione delle notizie sull’esito dei lavori.