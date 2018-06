Pizzimenti (FI): “Due reggini capogruppo nelle commissioni di Senato e Camera”

Condividi

“Siamo orgogliosi e felici, che due reggini, che abbiamo sostenuto in campagna elettorale siano stati apprezzati e gratificati, ci riteniamo premiati per il lavoro svolto affianco ai nostri eletti: Il Sen. Marco Siclari e l’On. Maria TripodI sono stati scelti per ricoprire ruoli importanti, quali Capogruppo nelle Commissioni igiene e sanità al Senato, e in quella della difesa alla Camera, pertanto inviamo con stima i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

Ad affermarlo è Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti – Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Pizzimenti evidenzia che i due eletti del suo partito “Sono stati individuati e nominati ad unanimità dal partito di Forza Italia, e si impegneranno nelle commissioni con grande senso di responsabilità, per il bene del nostro Paese, individuando soluzioni appropriate a tutela dei cittadini”.

Pizzimenti mette in luce un bisogno essenziale per i calabresi: “La Calabria ha la necessità di avere una buona sanità, efficiente, e non il pessimo progetto sanitario portato avanti dal commissario Scura, che ha prodotto sofferenza alla nostra popolazione, pertanto rimaniamo in attesa che venga sostituito al più presto, per aver violato il diritto sacrosanto alla tutela della salute dei cittadini, sancito dalla Costituzione e dalla dichiarazione universale dei diritti umani”.

Conclude Nuccio Pizzimenti: “La Calabria merita un sistema sanitario che funziona, e non una “Scura” gestione, che nessuno condivide, incapace a dare risultati per il benessere della popolazione, mettendo al centro i valori del rispetto della dignità dell’uomo“.