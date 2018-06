Reggio Calabria – Pellegrinaggio Mariano alla collina di Burruzzano

Condividi

Il gruppo Amici per Sempre della Parrocchia di S. Biagio di Gallico superiore é lieto di invitarvi a una giornata di pellegrinaggio, organizzata in modo che chiunque possa prendervi parte,

anche i bambini e le persone con difficoltá motorie.

Perché essere una comunitá significa annullare distanze, arricchirsi delle diversitá e superare le difficoltá insieme, col cuore e col sorriso, ognuno secondo le proprie caratteristiche.

La celebrazione sarà officiata da Padre Gianni Biancotto: Padre del Santuario della Madonna della Grazia.

Vi aspettiamo sabato 23 Giugno 2018; tutti i dettagli in locandina, per ulteriori informazioni é possibile chiamare Roberto al numero 328 428 4153.