Pd, il circolo di Catanzaro in riunione il 7 giugno

Il circolo Pd “Enzo Lauria” di Catanzaro si riunirà il prossimo 7 giugno alle 17.30 nella sede di via San Nicola. Il segretario, Antonio Menniti, ha indetto un’assemblea per un confronto e una discussione a tutto campo sull’attualità politica.

“E’ necessario restituire vigore ai luoghi del dibattito – spiega Menniti – e dare voce a tutti coloro i quali intendono esporre il proprio pensiero sugli aspetti assolutamente inediti della vicenda politica nazionale. L’assemblea di giovedì vuole essere uno spazio aperto di discussione e ragionamento e invitiamo alla partecipazione non solo gli iscritti e i militanti ma tutti coloro che, in questo momento, avvertono l’urgenza di sentirsi parte di una comunità democratica. Porte aperte è il nostro comandamento”.