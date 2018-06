Oppido Mamertina (RC) – Tre appuntamenti tra musica e cultura

Condividi

Tre appuntamenti tra musica e cultura sono in arrivo a Tresilico di Oppido Mamertina in occasione dei tradizionali Festeggiamenti di Maria SS. delle Grazie predisposti dall’Associazione Culturale “I Ponti” e dal Comitato Feste, legati all’apparizione della Madonna che ebbe la mistica Rosa Vorluni, a metà dell’800, nel suggestivo centro aspromontano.

Si comincia domani sera alle ore 21.30 nella Piazza del Santuario con un incontro letterario sull’attualissimo tema “Migranti e Diritto al futuro”, con protagonista il romanzo “Il cacciatore di meduse” di Ruggero Pegna. A discutere di integrazione, accoglienza, razzismo e di ogni aspetto connesso, partendo dalla storia di Tajil, il piccolo migrante somalo sbarcato a Lampedusa con la madre, e dei suoi amici miseri e immigrati di tutto il mondo, interverranno la professoressa Antonietta Bonarrigo, don Letterio Festa, don Benedetto Rustico, Rettore del Santuario, l’autore e l’editore Michele Falco.

Seguirà il primo luglio, sul palcoscenico allestito nella stessa piazza, il concerto del giovane cantautore calabrese Francesco Sicari, accompagnato da Massimo Cusato, batteria e percussioni, e da Attilio Costa alle chitarre. Autore del bellissimo album “Spartenza”, che ha subito messo in luce le sue straordinarie qualità di musicista, autore e compositore, Francesco Sicari è certamente tra i cantautori più bravi e promettenti nel panorama degli emergenti italiani. Il concerto è realizzato grazie alla collaborazione dell’Assessorato Regionale al Turismo nell’ambito del progetto “La Calabria è talento”, ideato e diretto da Ruggero Pegna.

Il 2 luglio, infine, arriverà Giò Di Tonno accompagnato dalla sua band, che presenterà in prima assoluta nazionale il suo nuovo tour “A volte Giò, a volte no”. Con lui, nel mezzo di un elegante allestimento ricco di effetti e immagini, i musicisti Pasquale Angelini, Marcello Ingrosso, Egidio Marchitelli, Mauro Vaccarelli e la corista Cynzia Cirone. Il suo concerto fa parte anche della trentaduesima edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, festival del live d’autore, nella sezione dedicata ai protagonisti delle grandi Opere Musicali moderne. Ospite della serata sarà l’orafo crotonese Gerardo Sacco, che consegnerà personalmente all’artista il Riccio d’Argento di Fatti di Musica, il celebre premio del festival, e al Rettore del Santuario una creazione realizzata appositamente per la venerata Statua della Madonna delle Grazie.

I due eventi si effettueranno nella Piazza del Santuario ad ingresso libero.