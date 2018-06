On. Ferro (FDI): “difenderemo in Parlamento gli interessi degli Italiani e del Sud”

Condividi

“Fratelli d’Italia lavorerà in Parlamento in maniera responsabile, cercando di dare al governo importanti contributi in termini di contenuti e proposte. Difenderemo gli interessi degli Italiani, saremo da pungolo e da sentinella affinché i temi dello sviluppo si accompagnino alla tutela degli interessi dei più deboli, delle famiglie, delle giovani coppie, e soprattutto perché il Sud venga messo al centro degli investimenti infrastrutturali e non relegato a destinatario di politiche assistenziali. Giorgia Meloni ha avuto un ruolo determinante nella nascita del nuovo governo: è stato un gesto di responsabilità di chi non cerca poltrone ma ha davvero a cuore le sorti del Paese. Come già annunciato dalla presidente Meloni, ci asterremo sul voto di fiducia, ma poiché spesso saremo determinanti al raggiungimento della maggioranza non ci tireremo indietro sui provvedimenti che sono in linea con il nostro programma e che riterremo utili per gli Italiani”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro