Nessuna marcia indietro di Cesare contro la ndrangheta

Riceviamo e pubblichiamo.

In merito all’articolo apparso oggi sul” dispaccio” relativo al processo Eracle, in cui l’autore Claudio Cordova , fa intendere una sorta di ripensamento da parte dell’imprenditore Davide Destefano proprietario della gelateria Cesare. Lo stesso con la presente missiva conferma la sua posizione iniziale dichiarandosi in qualsiasi momento disponibile alle autorità competenti , precisando il fatto che non essersi costituito parte civile non inficia minimamente il procedimento penale che procede indipendentemente , ma ė semplicemente l’esercizio di un suo diritto. Tra l’altro la parte offesa sará probabilmente chiamata a deporre per confermare quanto denunciato. Per quanto riguarda invece l’anziano padre Destefano Cesare, non ė mai stato coinvolto nei fatti in questione , non facendo parte dell’attivitá commerciale e non avendo mai avuto alcun ruolo in quanto denunciato dal figlio . Da qui la comunicazione agli organi competenti per informarli della sua estraneità totale al procedimento. Non ė corretto ,nel nome di uno scoop, mettere in cattiva luce chi denuncia e si affida alla legge altrimenti chi avrá piú fiducia rivolgendosi alle autoritá?