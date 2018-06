Nasce l’Associazione dei Custodi Giudiziari di Castrovillari

Condividi

Nasce l’Associazione dei Custodi e delegati alle vendite giudiziarie di Castrovillari (ACDV). Giovani avvocati e dottori commercialisti insieme per creare un fronte corporativo a tutela dei professionisti che operano nel grande contesto del circondario giudiziario della Sibaritide-Pollino. Confrontarsi e condividere esperienze così da fornire servizi esaustivi ed essere promulgatori di informazioni e notizie corrette in un ambito, quello della custodia giudiziaria, in costante aggiornamento.

Il sodalizio si è costituito formalmente nelle settimane scorse e avvierà la sua attività sociale il prossimo venerdì 6 luglio a Castrovillari con un appuntamento formativo sul tema “Custode Giudiziario e Professionista Delegato nell’espropriazione immobiliare”.

L’ACDV di Castrovillari – fanno sapere i componenti del direttivo – non ha alcuna finalità di lucro ed è aperta all’adesione di tutti coloro i quali, professionisti del settore, rivestono incarichi di Custodi e di Delegati alle vendite nell’ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali. Questo, allo scopo di creare sinergie tra gli associati nello svolgimento delle rispettive attività e favorire, così, la crescita professionale attraverso la ricerca, la sperimentazione ed il reciproco supporto informativo. Inoltre, l’Associazione – aggiungono – si propone di organizzare iniziative formative al fine di promuovere il costante e necessario aggiornamento professionale, auspicando – in futuro – un supporto da parte degli Ordini Professionali e da parte degli Uffici Giudiziari.

A presiedere l’associazione è l’Avv. Luigi De Gaetano, coadiuvato dal vice presidente Avv. Valeria Pugliese, dal segretario Avv. Luigi Rago, dal tesoriere Dott. Antonio Oriolo e dal Revisore dei conti la Dott.ssa Achiropita Arcidiacone. Altri componenti del direttivo sono gli avvocati Anna Maria Turano, Luigina Maria Caruso, Francesca De Simone, Angelina Stella e i dottori commercialisti Emiliano Capano, Alfredo Romanello, Vincenzo Anania, Rosangela Palopoli, Achiropita Arcidiacone, Patrizia Stella, Giorgio Filici, Antonio Oriolo e VittorioCerbini.

Tutti professionisti – fanno sapere ancora dal direttivo di ACDV Castrovillari – stimolati dalle diverse problematiche, sia di ordine giuridico che umano, sottese all’attività di Custode e Delegato, che hanno deciso di associarsi al fine di condividere e confrontare le proprie esperienze professionali e cercando così di svolgere al meglio i delicati compiti agli stessi affidati.