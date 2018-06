Museo diocesano in Convenzione con BB-Reggio, rete dei Bed & Breakfast della città

Condividi

Alle già molteplici iniziative promozionali poste in essere dal Museo diocesano di Reggio Calabria si aggiunge la Convenzione sottoscritta in questi giorni con l’associazione BB-Reggio che riunisce i Bed and Breakfast del territorio di Reggio Calabria. Il Museo diocesano riserverà Ingresso ridotto ai clienti delle strutture ricettive associate a BB-Reggio, in cambio di un’adeguata promozione dello stesso da parte dei gestori dei siti interessati, attraverso la distribuzione dei depliant del Museo in quattro lingue, la segnalazione nei siti web, etc.

Varcando la soglia del Cortile dell’Episcopio, adiacente alla Cattedrale, è possibile scoprire una testimonianza architettonica tardo-settecentesca di assoluto pregio: è quanto rimane dell’antico Palazzo arcivescovile che ospita nel Museo diocesano allestito a pianterreno una preziosa collezione di oreficerie e tessuti sacri, sculture e dipinti databili tra Quattro e Novecento, esito di artisti napoletani e siciliani, ma anche d’Oltralpe.

Il percorso di visita si è recentemente rinnovato per l’esposizione di nuove importanti opere d’arte rientrate dai restauri o fin qui conservate nei depositi: in particolare, è per la prima volta esposto un prezioso Arazzo in seta, straordinario esempio del gusto per le chinoiseries attestato in Italia dopo gli anni Trenta del Settecento.

A ciò si aggiunga, in questi mesi, la presenza di una monumentale Macchina processionale in argento, opera settecentesca proveniente dal Santuario di Santa Maria in Via a Camerino, il cui restauro è in corso nell’ambito di un cantiere aperto alla visita.

Tra i sussidi alla visita presenti al Diocesano si segnala My CultuRec, un’App scaricabile gratuitamente per Android che consente di approfondire la conoscenza delle principali opere esposte in maniera del tutto personale, attraverso la tecnologia della realtà aumentata.

La Convenzione tra il Museo e l’Associazione BB-Reggio mira ad allargare il bacino di utenza del Diocesano, sollecitando la visita dei turisti presenti in città e interessati a un sito che ritesse le fila di arte e storia della diocesi di Reggio Calabria-Bova, con ampio rinvio al territorio da cui provengono le opere esposte (la Cattedrale sette-ottocentesca, l’antica sede episcopale di Bova, i centri di Scilla e Cardeto, solo per citare alcuni dei siti coinvolti).

Info: www.museodiocesanoreggiocalabria.it