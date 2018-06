Motta San Giovanni (RC) – Manifestazione studentesca

Condividi

Sabato 9 giugno 2018 alle ore 10:30, nell’ambito del Progetto inclusione PON/FSE << Come un Faro: comunità che ascolta …>>, presso i locali del Centro Sociale “Paolo Capua” di LAZZARO in Motta San Giovanni si svolgerà la manifestazione finale denominata “Luce che illumina e accende la memoria” a cura degli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Motta San Giovanni”. Due i moduli dell’interessante progetto che sono stati coordinati dalle professoresse Angela Vadalà e Giusy Marino e diretti dalla ins. Francesca Anglisano e dalla prof.ssa Anna Larizza.

L’evento finale di Sabato mattina, che annovera il Patrocino del Comune di Motta San Giovanni, prevede dopo il saluto della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Teresa Marino, la premiazione delle eccellenze lazzaresi del primo ciclo A.s. 2017/18, nonché Videoproiezioni delle esperienze vissute dagli alunni e l’esecuzione dei seguenti brani corali: – ● Su’ calabrisi , – ● Ela Ela Mu Conda’, – ● Catarina Occhi Di Jatta, – ● U Minaturi, – ● U Primu Russu, – ● Calabrisella RAP, – ● Kanni’ Kala’ .-