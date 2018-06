Motta San Giovanni (RC) – Comitato Comunia: “No alla riapertura dell’invaso”

Condividi

L’amministrazione comunale di Motta San Giovanni, nel pomeriggio dello scorso 13 giugno, attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito web istituzionale e sui propri canali social, ha informato la cittadinanza, invitandola a partecipare, che in data 15 giugno u.s. presso il Centro turistico di accoglienza – Porta di accesso all’area grecanica di Lazzaro, sarebbe stato presentato il progetto “Messa in sicurezza discarica Comunia e adeguamento per l’esaurimento”, progetto che prevederebbe la messa in sicurezza, l’ampliamento e la riapertura della ex discarica di Comunia, sita in Lazzaro.

Nel corso di tale incontro, alla presenza dei tecnici che hanno redatto il progetto e del funzionario

Responsabile del Procedimento (RuP) della Regione Calabria che ha illustrato le varie fasi

autorizzative, il Sindaco G. Verduci ha dichiarato che l’amministrazione comunale non aveva

ancora preso una posizione, favorevole o contraria, in merito al progetto suddetto, invitando

pertanto i cittadini a presentare eventuali osservazioni e/o pareri, in vista della Conferenza dei

Servizi prevista per il 27 giugno p.v. nell’ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento

di VIA e AIA.

Durante gli interventi previsti a margine di tale iniziativa, diversi sono stati i contributi offerti dal

pubblico presente da cui è emersa fin da subito motivata contrarietà all’ipotesi di ampliamento e

riapertura della ex discarica, chiusa nel 2003 per esaurimento di rifiuto abbancabile, che da ben 15

anni è in attesa di essere esclusivamente messa in sicurezza e bonificata.

Al termine dell’incontro, un gruppo di cittadini decide spontaneamente di rivedersi per un momento

di sereno confronto sul tema al fine di dare il proprio contributo in vista dell’annunciata Conferenza

dei Servizi.

Nasce il “Comitato Comunia”, il quale decide di scrivere un appello al Sig. Sindaco Giovanni

Verduci e all’amministrazione comunale di Motta San Giovanni, chiedendo di esprimere una

CHIARA E NETTA OPPOSIZIONE ALLA RIAPERTURA E AL RADDOPPIO DELLA

DISCARICA DI COMUNIA, in sede di Conferenza dei Servizi, presso tutte le sedi opportune e

con gli atti di propria competenza, e allo stesso tempo di chiedere la rielaborazione di un progetto

che preveda ESCLUSIVAMENTE LA MESSA IN SICUREZZA E LA BONIFICA DEL SITO.

Il Comitato Comunia ritiene che la messa in sicurezza e la bonifica della ex discarica rappresentino

un diritto che la popolazione attende dal 2003 e che tale diritto non può in alcun modo essere

barattato con la riapertura e il raddoppio volumetrico della discarica così come proposto dalla

Regione Calabria; inoltre, che sia dovere dell’amministrazione comunale adoperarsi affinché tale

diritto venga definitivamente rispettato, senza se e senza ma.

Nemmeno la promessa che il conferimento in discarica riguarderebbe la più innocua tipologia di

rifiuti proveniente esclusivamente dall’impianto di Sambatello (RC), deve essere messa sul tavolo

delle trattative, secondo il Comitato, in quanto è ormai assodato che in caso di “emergenza rifiuti

regionale/nazionale” la discarica, una volta riaperta, potrebbe essere utilizzata per l’abbancamento

di qualsiasi tipo di rifiuto.

Sarebbe inaccettabile, per il Comitato Comunia, che il centro urbano di Lazzaro possa essere

percorso dai 6-8 camion previsti dal progetto (3-4 all’andata e 3-4 al ritorno), che quotidianamente

transiterebbero su una strada stretta e non idonea, accanto alle scuole medie e dell’infanzia, alla

delegazione comunale, a due campi sportivi, a diversi esercizi commerciali, al centro sociale, allo

stadio comunale, al cimitero e a numerossisime abitazioni.

L’intera popolazione del comune di Motta S. G, sta ancora continuando a pagare a caro prezzo,

sulla propria pelle, le scelte disastrose fatte in passato e la riapertura della ex discarica

mortificherebbe ancora una volta la vocazione turistica e agricola dell’intero comprensorio,

ritenendo infine, che la Regione Calabria dovrebbe investire in modo più proficuo nel

potenziamento della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti, invece che nella riapertura di

vecchie e nuove discariche.

Durante un incontro sul tema, svoltosi lo scorso venerdì 23 Giugno presso il Centro turistico

d’accoglienza – Porta di accesso all’area grecanica, il Comitato Comunia, che viene invitato a

parteciparvi, riferisce che il Sindaco Giovanni Verduci, nel corso di una intervista rilasciata poche

ore prima ai microfoni dell’emittente televisiva Reggio TV, dichiarava finalmente la posizione

dell’ente, maturata o a cui si è giunti dopo aver letto le numerose osservazioni pervenute alla mail

istituzionale dello stesso Sindaco e ascoltato la volontà popolare, di cui il Comitato ha cercato di

farsi portavoce avviando un processo partecipativo e di sensibilizzazione. Pertanto,

l’amministrazione comunale, si dice pronta a chiedere la bonifica e la messa in sicurezza della

discarica Comunia e si esprimerà contraria ad ogni intervento volto all’ampliamento del sito, alla

riapertura e al conferimento di nuovi rifiuti.

Raggiunto questo primo obiettivo, il Comitato Comunia ha pertanto rinnovato l’impegno a seguire

con sempre già alta attenzione l’evolversi della vicenda, senza abbassare la guardia, attendendo

l’esito della Conferenza dei Servizi, facendo fronte comune e aperto a collaborazioni con chiunque

agisca per il bene della collettività, senza altri interessi di nessuna natura.

Nel frattempo continua a fare appello ai cittadini di Lazzaro e dell’intero Comune di Motta San

Giovanni, di mobilitarsi e di seguire con attenzione, sensibilità e fermezza l’evolversi di una

situazione dalla delicatezza e gravità assolute.

Considerato il processo partecipativo avviato, la ferma volontà popolare emersa, e le azioni poste in

essere saranno rappresentante in qualsiasi sede, regionale e nazionale, se gli esiti della conferenza

dovessero essere positivi.

Le attività del Comitato, in continuo aggiornamento, potranno essere seguite presso il gruppo

pubblico presente su facebook dal titolo “ NO ALLA RIAPERTURA E AL RADDOPPIO DELLA

DISCARICA DI COMUNIA “ in cui si comunicheranno le future iniziative.

SI, ALLA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI COMUNIA DI

LAZZARO. NO, ALLA RIAPERTURA E AL RADDOPPIO DELL’INVASO!

La battaglia è appena iniziata.

Comitato Comunia (comitato di semplici cittadini, libero e apartitico)