MNS aderisce alla manifestazione contro la mal gestione del commissario Scura

Nel constatare che ormai sono ben 11 mesi che i laboratori privati del comparto Sanità non ricevono più le dovute spettanze, in un braccio di ferro intrapreso con il Commissario per il Piano di Rientro, che grava sulle Aziende, i loro lavoratori e i pazienti mettendo in ginocchio l’intero servizio sanitario erogato su tutto il territorio calabrese, il Movimento Nazionale per la Sovranità si schiera a sostegno di tutte le strutture ambulatoriali, prendendo parte alla manifestazione Regionale che si svolgerà Venerdì 15 Giugno alle ore 10:00 presso la sala Calipari del Consiglio Regionale.

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti a partecipare con la loro presenza alla protesta di domani, per sottolineare la sonante “bocciatura” figlia di una ricetta “sbagliata” portata avanti dal commissario e culminata, come emerso proprio nelle ultime settimane, in tagli di servizi essenziali ed enormi dusagi per la popolazione.