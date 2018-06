MioDottore Awards 2018: tra i vincitori anche un oculista di Catanzaro

Condividi

MioDottore – la piattaforma leader al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner – annuncia i vincitori della prima edizione italiana dei MioDottore Awards, i premi già celebri in Spagna, Messico, Argentina e Cile con il nome di Doctoralia Awards, che valorizzano e riconoscono la qualità dell’operato dei professionisti affiliati.

L’iniziativa è l’unica nel suo genere che celebra la professionalità, la passione e la dedizione degli esperti della salute combinando i giudizi sia di pazienti sia di medici colleghi con la stessa specializzazione. L’edizione italiana vede 19 specialisti vincitori riconosciuti come meritevoli nelle rispettive categorie di specializzazione prese in esame: andrologia e urologia, cardiologia, chirurgia generale e proctologia, chirurgia plastica, odontoiatria e ortodonzia, dermatologia, endocrinologia, epatologia e gastroenterologia, fisioterapia, ginecologia, medicina estetica, neurochirurgia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, psichiatria e infine psicologia.

Quasi un terzo dei medici vincitori è composto da specialiste donne (32%) che provengono da Roma (50%), dalla Lombardia, in particolare con due specialiste rispettivamente di Milano e Varese e dall’Emilia Romagna con una dottoressa da Santarcangelo di Romagna. Le sei esperte premiate operano nei settori di chirurgia generale e proctologia, dermatologia, endocrinologia, otorinolaringoiatria, psicologia e medicina estetica.

La regione che conta il maggior numero di eccellenze in ambito sanitario è il Lazio, con quasi la metà (42%) dei professionisti premiati in questa edizione dei MioDottore Awards: operano prevalentemente nella capitale, sono infatti sette esperti su Roma e uno a Viterbo. Seguono Lombardia e Piemonte, regioni che annoverano rispettivamente quattro e tre dottori tra i più apprezzati da colleghi e pazienti e che esercitano per lo più nei rispettivi capoluoghi: due specialisti su Milano e due su Torino e i restanti premiati di Varese, Vermezzo e Alessandria.

“Siamo molto soddisfatti del successo di questa prima edizione dei MioDottore Awards e dell’entusiasmo con cui pazienti e specialisti hanno contribuito a valorizzare e dare voce alle molteplici eccellenze italiane nell’ambito della salute. I professionisti premiati incarnano i valori riconosciuti come fondamentali nell’esercizio della professione medica nei giorni nostri, che hanno compreso l’importanza di Internet per l’evoluzione della propria professione e che hanno trovato in MioDottore la piattaforma ideale per realizzare questo cambio di passo verso il futuro e per essere ancora più vicini ai pazienti,” commenta Luca Puccioni, CEO di MioDottore.

I criteri di selezione dei vincitori hanno tenuto conto, nella prima fase dell’iniziativa, del parere dei pazienti: infatti, i candidati ai MioDottore Awards sono stati designati in base al numero e alla qualità dei giudizi ottenuti. Diversamente, la successiva fase di voto ha visto i professionisti appartenenti alle stesse categorie di specializzazione chiamati a giudicare i colleghi nominati secondo elementi quali professionalità, esperienza e curriculum professionale – forti delle competenze proprie di un medico professionista. Infine, la selezione decisiva, ha tenuto conto del numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dei giudizi dei colleghi di specializzazione e del contributo dello specialista alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione “Chiedi al Dottore”.

I vincitori dei MioDottore Awards 2018:

1. Andrologia e Urologia: Dottor Andrea Militello (Viterbo)

2. Cardiologia: Dottor Angelo Caselli (Roma)

3. Chirurgia generale e Proctologia: Dottoressa Maria Lemma (Milano)

4. Chirurgia plastica: Dottor Giovanni Pellegrinelli (Milano)

5. Dermatologia: Dottoressa Ines Boccia (Roma)

6. Endocrinologia: Dottoressa Francesca Spasaro (Roma)

7. Epatologia e Gastroenterologia: Dottor Floriano Rosina (Torino)

8. Fisioterapia: Dottor Piercarlo Peretti (Vermezzo)

9. Ginecologia: Dottor Luca Zurzolo (Napoli)

10. Medicina estetica: Sonia Ciampa (Santarcangelo di Romagna)

11. Neurochirurgia: Dottor Alessandro Landi (Roma)

12. Neurologia: Dottor Sandro Buzzelli (Pescara)

13. Odontoiatria e Ortodonzia: Dottor Stefano De Simone (Roma)

14. Oftalmologia: Dottor Miguel Rechichi (Catanzaro)

15. Ortopedia: Dottor Simone Spolaore (Alessandria)

16. Otorinolaringoiatria: Dottoressa Patrizia Latorre (Varese)

17. Pediatria: Dottor Stefano Tasca (Roma)

18. Psichiatria: Dottor Giovanni Placidi (Torino)

19. Psicologia: Dottoressa Rosamaria Spina (Roma)

MioDottore fa parte del Gruppo DocPlanner, la piattaforma leader al mondo dedicata alla sanità privata che connette i pazienti con gli specialisti e pensata per rendere l’esperienza sanitaria più umana. MioDottore offre ai pazienti uno spazio dove trovare e recensire lo specialista più adatto alle proprie esigenze e allo stesso tempo fornisce ai professionisti sanitari e ai centri medici utili strumenti per gestire il flusso di pazienti, migliorare l’efficienza e la propria presenza online e acquisire nuovi pazienti. Il Gruppo DocPlanner attualmente serve 22 milioni di pazienti al mese e gestisce 500.000 prenotazioni mensili. Conta oltre 2 milioni di professionisti e circa 2 milioni di recensioni sui suoi siti in 18 paesi. L’azienda, fondata nel 2012 in Polonia, ad oggi si avvale di un team di 470 persone con sedi a Varsavia, Barcellona, Istanbul, Roma, Città del Messico e Curitiba. Arrivato in Italia nel novembre 2015, ha già registrato numeri record con oltre 187.000 dottori disponibili sulla piattaforma.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.miodottore.it/