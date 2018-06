Messina – Pubblicato avviso gestione centro ricreativo per anziani

Condividi

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso relativo alla gestione a titolo gratuito dell’immobile destinato a Centro ricreativo per gli anziani all’interno di Villa Dante. Possono partecipare al bando, gli enti del Terzo Settore, il cui statuto è coerente con le finalità dell’avviso, per attività che avranno durata di tre anni non rinnovabili, a far data dalla sottoscrizione della convenzione con il dipartimento Politiche Sociali. Il progetto, che le associazioni dovranno formulare, interessa le attività ricreative e di socializzazione rivolte agli anziani, come pure le modalità organizzative della gestione. Il Centro accoglierà anche iniziative realizzate in sinergia tra associazioni e realtà sociali diverse. La predisposizione dell’avviso si è resa possibile, non appena l’immobile è stato consegnato al dipartimento Politiche Sociali, da parte di quello Manutenzioni, a completamento degli interventi strutturali di messa a norma dello stabile.