Messina – Pubblicato avviso affidamento progetto Unità di strada

Condividi

Con determinazione del dipartimento Politiche Sociali n. 2843 dello scorso 11 giugno, è stato pubblicato sulla piattaforma MEPA con procedura aperta l’avviso relativo al progetto “Unità di strada”, nell’ambito del PON METRO 2014/2020, Asse 3.”Inclusione sociale”, curata dall’assessorato alle Politiche Sociali. Possono partecipare alla gara le cooperative, iscritte all’albo tenuto presso il ministero delle Attività Produttive che contengano tra i loro fini statutari lo svolgimento dell’attività assistenziale cui si riferisce l’affidamento, che ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio, con un importo complessivo di 85.515,60 euro. Il progetto è rivolto a persone in stato di povertà e senza fissa dimora, e prevede un servizio Unità Mobile di Strada, istituito per supportare le situazioni di massima urgenza, offrendo risposte personalizzate ai bisogni più semplici e immediati, proponendo informazione, supporto, orientamento ed accompagnamento al sistema dei servizi. Le Unità Mobili di primo contatto sono caratterizzate dalla presenza di equipe di operatori itineranti che, percorrendo quotidianamente i luoghi dove abitualmente si ritrovano le persone senza dimora e le fragilità estreme, riescono a realizzare un primo contatto e una prima forma di comunicazione e relazione con questi ultimi. Il progetto si fonda sulle reti sinergiche sociosanitarie; il sostegno al disagio è fornito attraverso attività di primo counseling e supporto psicologico, di orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali di diagnosi e cura, di ascolto attivo e di campagne di sensibilizzazione sul tema. L’Unità Mobile opererà stabilendo percorsi fissi affinché la presenza diventi costante e riconosciuta per tragitto e orari, rappresentando così un punto fisso per le persone in stato di bisogno.