Messina – Lavoratori delle ex partecipate che si occupano di vigilanza venatoria

Condividi

“In qualità lavoratori della vigilanza venatoria e ambientalista sul territorio dell’ex Provincia di Messina, oggi Città Metropolitana, accogliamo con soddisfazione e rinnovato ottimismo una norma contenuta all’interno del cosiddetto “collegato”, approvato ieri all’ARS.

Grazie a un emendamento proposto dall’ On. Avv. Tommaso Calderone e fatto proprio dal Governo, si è dunque provveduto ad un’integrazione all’art 44 della legge regionale 1 settembre 1997 n° 33 che colma una lacuna, aprendoci così la strada al riconoscimento per le nostre qualifiche, competenze e capacità e poter così sperare in un futuro lavorativo quantomeno dignitoso. Da anni ormai assistiamo quasi inermi a una situazione che ha del paradossale; sin dal lontano 2003 abbiamo svolto l’attività di guardie venatorie per conto della Città Metropolitana di Messina, prima attraverso società partecipata (Multiservizi Spa e VVA) poi attraverso appalti banditi dalla stessa Città Metropolitana; negli ultimi anni però la situazione è andata sempre più aggravandosi in particolar modo dopo la scomparsa della partecipata della provincia, con conseguente licenziamento di tutti i lavoratori, senza alcun riconoscimento come “lavoratori ex partecipate” peraltro con competenze specifiche.

Oggi, noi lavoratori, siamo fiduciosi e ottimisti giacché finalmente dopo anni d’inerzia e di vane promesse siamo stati mossi nella giusta direzione e pertanto non possiamo che essere grati e ringraziare il Governo che si è espresso favorevolmente sulla questione. Inoltre ringraziamo in particolare modo l’On. Avv. Tommaso Calderone per il suo impegno, l’interesse e la sensibilità dimostrata nei confronti di questa problematica, soprattutto perché dopo anni di parole e vane promesse, si è passati ai fatti concreti.

I lavoratori delle ex partecipate