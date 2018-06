Messina – Incontro di Meter & Miles su diritto allo studio e lavoro

Condividi

“Generazioni senza futuro. Diritto allo studio e al lavoro nel Mezzogiorno dimenticato”. L’associazione Meter & Miles promuove un incontro a Messina sul tema lunedì 4 giugno, nella sede dell’associazione in Piazza Lo Sardo n. 36, alle ore 18,00. Coordina il presidente dell’associazione Saro Visicaro, in un confronto aperto alla cittadinanza, e interverranno Alessia Alessi, candidata alla V Circoscrizione per la Rete dei Comitati e Persone Attive; Alessandra Calafiore, designata assessora alle Politiche sociali del candidato sindaco De Luca; Luigi Lupo, candidato al Consiglio comunale nella lista Antonio Saitta Sindaco; Angela Rizzo, responsabile regionale per i Servizi sociali e i rapporti con gli Enti locali per CittadinanzAttiva; Vittorio Tumeo, candidato alla IV Circoscrizione per Ora Messina.