Messina – Festeggiamenti in onore di Maria SS. Ausiliatrice

In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Ausiliatrice, Santa patrona del rione Giostra, che si terranno domani, venerdì 29, il dipartimento Mobilità Urbana ha adottato limitazioni viarie al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione.

Pertanto, dalle ore 16 alle 24 di domani, vigeranno i divieti di sosta ed il transito nell’area di piazza San Giovanni Bosco; e nelle vie, Monte Scuderi, tra Adamello e Vesuvio; Monviso, tra piazza San Giovanni Bosco e via Caronie. L’area di piazza San Giovanni Bosco, nella quale sarà allestito il palco per lo svolgimento delle manifestazioni, dovrà essere delimitata con idonee barriere e con dispositivi luminosi e/o ad alta rifrangenza per una corretta visibilità sia durante le ore diurne che notturne.