Messina – Festa di fine Stagione con il concerto di Cettina Donato

La raffinatezza e la versatilità musicale di Cettina Donato per una Festa di fine Stagione che si preannuncia come un evento imperdibile. Sarà infatti la grande artista messinese, pianista, compositrice e direttore d’orchestra di fama internazionale, a chiudere domenica 10 maggio, alle 20.30, nella splendida cornice del “Marina del Nettuno”, il cartellone di spettacoli 2017/2018 promosso dall’Accademia Filarmonica e dall’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”.

Ricco di suggestioni il programma della serata, a cura della stessa Associazione “Bellini” presieduta da Giuseppe Ramires. Cettina Donato eseguirà infatti al pianoforte musiche di George Gershwin (“I Got Rhythm”, Preludio per Pianoforte n. 1, 2 e 3) e brani del proprio repertorio, come “The Sweetest Love”, “Amuri Miu”, “Mario e Tilde”. L’artista concluderà il concerto con un’improvvisazione su un tema sempre di Gershwin (A Foggy/Sunny Day).

L’Artista

Pianista, compositrice e direttore d’orchestra messinese, Cettina Donato si è distinta negli Stati Uniti e Canada per la grande raffinatezza e versatilità musicale nell’affrontare e fondere tra loro i diversi generi, in particolare classica, jazz e pop. Prima donna italiana a dirigere orchestre sinfoniche con un repertorio da lei arrangiato in jazz, sia standard che originale, Cettina ha ricoperto il ruolo di International President del Women In Jazz del South Florida, associazione volta alla promozione di musiciste e compositrici di tutto il mondo. Durante gli studi alla prestigiosa Berklee Music College di Boston, dove è si è laureata, è stata nominata “Best Jazz Revelation Composer and Performer” e ha ricevuto l’ambito Carla Bley Award for “Best Jazz Composer of Berklee College of Music”. Si è esibita in importanti festival tra cui l’Umbria Jazz, è stata finalista al concorso Note Di Donna (Piacenza Jazz Festival) e si è piazzata seconda al Luca Flores Award come miglior jazzista italiano emergente. Negli anni ha suonato con alcuni tra i didatti-jazzisti più importanti dell’area jazz, tra cui Eliot Zigmund, Fabrizio Bosso, Ray Santisi, Laszlo Gardony, Joanne Brackeen, Greg Hopkins, Adam Nussbaum, Ron Savage, Marcello Pellitteri, Marco Panascia, Orazio Maugeri, Dado Moroni, Bob Mintzer, Garrison Fewell e molti altri. Il suo nuovo album “Persistency-The New York Project” è uscito a marzo 2017 con l’etichetta Alfa Music. Registrato nel settembre 2016 a New York, è stato presentato live in anteprima al Blue Note di New York e poi con un tour che ha toccato diverse città in Italia, Europa, Stati Uniti e Canada. Il disco nasce dal successo di precedenti collaborazioni di Cettina Donato con il grande batterista Eliot Zigmund, con il sassofonista Matt Garrison e il contrabbassista Curtis Ostle. L’intero ricavato della vendita dei dischi è devoluto a un progetto fortemente voluto da Cettina Donato: la costruzione della Residenza “VillagGioVanna” (www.villaggiovanna.org), in provincia di Messina, destinata ad ospitare in maniera permanente bambini, ragazzi e adulti affetti da autismo. Testimonial di questo progetto e della neonata Fondazione VillagGioVanna è il regista e attore Ninni Bruschetta, con il quale ha avviato un sodalizio artistico per gli spettacoli teatrali “I Siciliani di Antonio Caldarella. Jam Session di Musica e Parole” e “Il Giuramento”.