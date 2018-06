Messina – Elezioni amministrative, affissi i manifesti per ballottaggio domenica

Condividi

Da oggi sono affissi i manifesti con i due candidati a Sindaco ammessi al ballottaggio di domenica 24, secondo l’estrazione avvenuta ieri per l’ordine di inserimento. Sul manifesto e sulle schede di votazione figurano: 1) Dino Bramanti, liste collegate: Ora Messina, Peloro 2023, Insieme per Messina, Diventerà Bellissima, Noi con Salvini, Popolari e Autonomisti, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Il Popolo della Famiglia, Bramanti Sindaco; 2) Cateno De Luca, liste collegate: Giovani per De Luca Sindaco, Messina Nord De Luca Sindaco, Messina Sud De Luca Sindaco, La Svolta per Messina De Luca Sindaco, Messina Centro De Luca Sindaco, De Luca Sindaco di Messina. I simboli delle liste di sostegno alle due candidature non sono cambiati, in quanto i candidati ammessi al ballottaggio non hanno dichiarato collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Alla mezzanotte di venerdì 22 terminerà la facoltà di tenere comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta.