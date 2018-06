Messina – Divieto di vendita bevande alcoliche per l’evento “23Fest”

Condividi

Con ordinanza sindacale n. 115 dello scorso martedì 19, è stato disposto il divieto agli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, di vendita e somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande o qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori in vetro, nonché la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5%, nella spiaggia antistante il Lanternino di Torre Faro e in un raggio di trecento metri dal luogo interessato dall’evento denominato “23Fest”, in programma dalle ore 17 di sabato 23 sino alle 2 di domenica 24. E’ prevista in sostituzione l’eventuale vendita e/o somministrazione di bevande in contenitori di carta o plastica.