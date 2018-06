Messina – CUS UNIME PROMOSSO IN SERIE A2 DI PALLANUOTO

Il sindaco, Cateno De Luca, nel congratularsi con società, tecnici e atleti del Cus Unime, per la promozione nel campionato di pallanuoto maschile di serie A2, traguardo centrato a distanza di tredici anni, quando la Polisportiva Messina disputò l’ultimo torneo di seconda serie, ha evidenziato che “Il risultato raggiunto è certamente frutto di un percorso sportivo fatto di impegno, tenacia e professionalità, poiché quello appena conseguito è un successo fortemente voluto al culmine di una stagione giocata a senso unico come dimostrano le venti vittorie in altrettante gare disputate.

La presenza nel roster di parecchi atleti messinesi è un altro aspetto che mi rende ulteriormente orgoglioso del risultato finale. Ciò dimostra che ci sono talenti nella nostra città che meritano di essere valorizzati. Auguro a nome della Città sempre più ambiziose vittorie che possano portare in alto i colori di Messina, anche per dare input necessari al fine di stimolare i valori e la crescita dello sport di tutta la nostra comunità”.