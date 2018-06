Messina – Assemblea pubblica dei Giovani Democratici

Condividi

I Giovani Democratici della Provincia di Messina hanno indetto per venerdì 1 giugno alle 18:30 un’assemblea pubblica, “Viva l’Italia, l’Italia che resiste!”.

Con le parole di una dei cantautori più popolari della musica italiana, vogliamo dare ai messinesi la possibilità di un confronto aperto tra ragazzi delle giovanili del centro sinistra, con l’intenzione di sensibilizzare per la difesa della Costituzione, del Presidente della Repubblica e delle Istituzioni democratiche.

All’iniziativa parteciperà il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra Antonio Saitta e Maria Flavia designata Vice Sindaco. Prenderà parte il Partito democratico, la deputazione nazionale regionale, l’Anpi e i Sindacati.

L’iniziativa si svolgerà nella sede del Comitato elettorale “Antonio Saitta Sindaco” in Via Ettore Lombardo Pellegrino n. 48.