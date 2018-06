Messina – Amministrative 2018, allestimento locali a Palazzo Zanca per la stampa

Condividi

Domenica 10, in contemporanea con l’inizio delle operazioni di voto per le elezioni amministrative 2018 e a seguire di spoglio elettorale, è previsto l’allestimento di ambienti dedicati e informatizzati da assegnare agli organi di stampa che ne vogliano fare richiesta all’indirizzo mail ufficiostampa@comune.messina.it . L’ufficio stampa del Comune opererà già da domani, sabato 9, per fornire alle redazioni ogni informazione utile; domenica 10, giornata di votazione, saranno comunicate le percentuali di affluenza al mattino, nel pomeriggio e ad operazioni di voto concluse. Il sistema informatico di palazzo Zanca prevede l’elaborazione dei dati in tempo reale man mano che perverranno dalle 254 sezioni del territorio comunale che saranno consultabili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www. comunemessina.gov.it .