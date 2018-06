Messina – Altre 3 professionalità per i progetti di inclusione

Condividi

È stata pubblicata all’Albo Pretorio la graduatoria per la copertura a tempo determinato di 3 psicologi del progetto PON Inclusione, che ha previsto l’assunzione di 23 assistenti sociali, 3 psicologi e 3 educatori. In tal modo il rafforzamento dell’Ufficio di Servizio Sociale beneficia di altre risorse umane per il sostegno dei progetti personalizzati, previsti per i soggetti più vulnerabili e i nuclei familiari in difficoltà.