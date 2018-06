Mendicino (CS) – Il 5 giugno concerto al Parco degli Enotri

Condividi

Continuano gli appuntamenti culturali promossi dalla Fondazione Carical nell’ambito del programma del Premio per la Cultura Mediterranea. Martedì 5 giugno alle ore 18.00 il Parco degli Enotri di Mendicino ospiterà un concerto di Ingrid Carbone, pianista acclamata da pubblico e critica a livello internazionale, Terra, acqua, aria, fuoco: in viaggio con Franz Liszt, un percorso attraverso i quattro elementi, la vita e la morte, la gioia e il dolore, la speranza e la rassegnazione; dagli “Anni di Pellegrinaggio”, considerati un capolavoro, alla leggenda di “San Francesco di Paola che cammina sulle onde” fino al sublime Lento placido dalle “Consolazioni, sei pensieri poetici”. Premiata più volte dalla New York IBLA Foundation al concorso mondiale IBLA Grand Prize, la raffinata pianista è considerata “tra gli artisti che meritano l’attenzione del pubblico internazionale in quanto espressione di talento e professionalità”. Invitata a far parte di giurie di concorsi pianistici in tutto il mondo, Ingrid Carbone ha da poco firmato un contratto con la prestigiosa agenzia Xenia Evangelista communications, management in music & arts, con sede a Monaco, che la rappresenterà in Europa e nel resto del mondo.