Masterplan (Patto per Messina) riunione operativa del Sindaco De Luca

Nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno il Sindaco Metropolitano, Cateno De Luca, ha riunito il Gruppo di lavoro del Masterplan (Patto per Messina) della Città Metropolitana, composto dai Dirigenti Cappadonia e Roccaforte, dall’architetto Roberto Siracusano e da tutti gli altri componenti dello Staff operativo.

Hanno partecipato, inoltre, all’incontro il vice Sindaco del Comune di Messina Salvatore Mondello insieme agli Assessori Carlotta Previti, Pippo Scattareggia, Enzo Roberto Trimarchi e Dafne Musolino,

L’importante riunione è servita per fornire un quadro generale della situazione, così da potere valutare lo stato di attuazione di tutti gli interventi e il relativo cronoprogramma.

Il Sindaco, a conclusione dell’incontro, ha convocato per venerdì 29 giugno p.v., subito dopo la cerimonia di passaggio delle consegne, un tavolo tecnico al quale è stato invitato il Direttore generale del CAS, ing. Leonardo Santoro, per affrontare le problematiche relative alla realizzazione degli svincoli autostradali previsti nel Patto per Messina.