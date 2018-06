Marra (Pd): “Complimenti al complesso bandistico Euterpe per l’ennesimo successo

Condividi

Un altro importante riconoscimento per il complesso bandistico Euterpe di Catona. Accolgo con gioia e soddisfazione la notizia dell’importante successo ottenuto al Concorso Internazionale di Filadelfia (VV).

Euterpe, diretta dal M° Giuseppe Maira, si è aggiudicata il primo premio nella categoria C con il punteggio di 90/100 al X concorso internazionale organizzato e promosso dalla città vibonese.

Un altro obiettivo raggiunto con dedizione e sacrificio, valori distintivi per la realtà associativa di Catona – presieduta da Daniela Cristiano – che è riuscita a crescere in questi anni coniugando con credibilità e serietà, arte musicale e perseguimento dei più nobili valori sociali.

Impegnata su un territorio complesso, Euterpe ha saputo caratterizzarsi come punto di riferimento per tanti ragazzi e per tante famiglie, con le quali si è creato un rapporto simbiotico, testimonianza concreta di comunità sana, in grado di aggregare e promuovere brillantemente l’esaltazione della musica attraverso un percorso di cittadinanza attiva e partecipata.

A tutti i componenti del complesso bandistico, vanno i miei più sentiti ringraziamenti perché portano in alto il nome di Catona.

Enzo Marra – Consigliere Comunale PD