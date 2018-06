Marra: “Dal Pronto Soccorso alla Chirurgia D’Urgenza tra medici professionisti”

Condividi

Questa volta mi è toccato in prima persona valutare il sistema sanitario reggino , da me tante volte criticato e poche volte lusingato. Infatti nella notte del 23 Maggio scorso sono stato costretto a recarmi al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” per dei dolori insopportabili all’addome e nel retro schiena. Ho riferito subito che soffro da anni di “calcolosi della colecisti” ma nello stesso tempo i medici hanno iniziato a fare indagini a lungo raggio , prima tramite RX diretta all’addome e successivamente tramite TAC con e senza contrasto. Quindi iniziata subito la terapia antibiotica per una pancreatite acuta il giorno successivo vengo sottoposto ad un intervento “ERCP” abbastanza invasivo e delicato che permetteva l’immediata fuoriuscita di un calcolo di circa 5 MM e detriti biliari . Per questo ringrazio il Dr. N. Polimeni e tutta la sua equipe. Grazie a questo intervento i valori alterati dopo un paio di giorni hanno iniziato a ristabilirsi cosicchè è stato programmato il secondo intervento per l’asportazione della colecisti per via laparoscopica.

Intervento perfettamente eseguito dal Primario di Chirurgia Generale e D’Urgenza Dr. Salvatore M. Costarella e dalla sua equipe che ringrazio per essermi stati vicini durante i tredici giorni di permanenza presso il loro reparto. Ho accurato purtroppo personalmente che quando si fa squadra tutto gira perfettamente , dall’armonia con cui tutti i Medici, il personale infermieristico, allieve, O.S.S. , che ti stavano accanto rispondendo alle tue esigenze anche talvolta insistenti causa i dolori post-operatori. Da non sottovalutare nemmeno il lavoro degli addetti alla ristorazione talvolta rimproverati perchè il cibo non corrispondeva e agli addetti alle pulizie che quotidianamente mantengono pulito tutto il reparto.

In questi anni ho visitato tanti reparti ma questo di Chirurgia per quanto mi riguarda è all’altezza e paragonabile agli Ospedali del Nord e anche per questo ringrazio il Responsabile del Reparto Dr. Aulicino, il Dr. Bagnato, il Dr. La Camera , il Dr. Nicolò e tutti gli altri che non conosco i nomi.

Qualche piccolo disguido è accaduto in quanto ieri alle dimissioni mi sono recato presso la farmacia ospedaliera e non mi hanno consegnato la seleparina da continuare come terapia a casa in quanto terminata.

Il Presidente del M.A.P. Dr. Pietro Marra