Marina di Gioiosa – Una serata tra beneficenza e cultura

Una splendida serata organizzata all’insegna della beneficenza e della cultura il 22 giugno al ristorante Rumbles a Marina di Gioiosa organizzata da Anas Italia ente di terzo settore presente in tutta Italia con più di 100 sedi in Calabria.

“Le Derrate alimentari raccolte verranno distribuite oltre che nei comuni dove ormai sono anni che operiamo, grazie a questo evento, anche nei comuni della vallata del torbido: le due Gioiose, Grotteria e Martone.”

La nostra associazione è sempre attiva su molteplici fronti; ad es. sempre grazie anche ai fondi raccolti stasera, contribuiremo a realizzare la seconda edizione del Premio letterario “Alfredo Filippone” destinato ai ragazzi delle scuole medie italiane, con una borsa studio di 500€; stiamo lavorando per realizzare ad agosto la presentazione di due libri di giovani autori di origine locridea: “sedotta e sclerata” di Ileana Speziale e “la stirpe di fuoco – rinascita” di Francesco Marzano.

Mi preme comunque ringraziare innanzitutto i presenti ieri, più di 100 cittadini ed ad altrettanti abbiamo dovuto dire di no perché la capienza era stata raggiunta, agli sponsor che hanno coperto parte dei costi ed in particolare il supermercato MAXISIDIS, Copy Center ed Abbigliamento SOLOUOMO di Bovalino; I bar “la Serenissima” di Gioiosa Ionica e “Nice” di Marina di Gioiosa e l’agriturismo del Barone Macrì a Gerace, oltre ovviamente al ristorante Rumbles che ci ha ospitato.

Ringrazio la neonata sede Anas di Gioiosa Ionica e la sua presidente Barbara Forestieri e l’amico Domenico Mazzaferro già assessore a Marina di Gioiosa; La direzione nazionale Anas nella persona del portavoce Antonio Lufrano ed il Banco Alimentare della Calabria che ha anch’esso destinato delle derrate alimentari per l’occasione contribuendo al successo dell’iniziativa.

La serata è arricchita dalla consegna di 4 tessere onorarie Anas 2018 a persone che si distinguono nella loro vita privata facendo solidarietà diffusa e volontariato.

Il presidente provinciale di Anas CZ Raffaele Fimiano ha premiato Beniamino Scarfone di Reggio Cal. già consigliere comunale e da sempre impegnato in politica ma anche nell’associazionismo;

Domenico Mazzaferro ha premiato il Barone Francesco Macrì presidente del Gal Locride;

Il presidente provinciale di Anas RC Pasquale Perri ha premiato Ester Violi docente a Vibo V. ed anch’essa molto attiva nel mondo del volontariato e dell’associazionismo;

Il presidente zonale di Anas Palmi il dott. Giuseppe Zampogna ha premiato il commendatore Daniele Margiotta di Palmi già Cavaliere della Repubblica dal 2003.”

Gianfranco Sorbara

Presidente Regionale Anas Calabria

Erano presenti molti ex Amministratori ed Amministratori in carica:

Ex amministratori:

Domenico Mazzaferro ass com Marina Gioiosa

Beniamino Scarfone cons com RC

Pasquale Zappia vice sindaco Platì

Giuseppe Zampogna ass com Palmi

Lorenzo Micari ass com Villa SG

Giuseppe Campisi sindaco di Ardore

Attualmente in carica:

Carmelo Femia ass com Gerace

Roberto Marando cons com Ardore

Pierpaolo Zavettieri Sindaco Roghudi e cons città Metropolitana

Emiliano Imbalzano cons com RC

Raffaele Fimiano cons com Caraffa di CZ

Domenico Giannetta sindaco Oppido e cons città Metropolitana

Vincenzo Fuda sindaco Gioiosa Ionica

Vincenzo Loiero sindaco Grotteria

Giorgio Imperitura sindaco Martone

Pasquale Brizzi sindaco S. Ilario