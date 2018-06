Manno: “Chiefalo commissario provinciale della Lega è un’ottima scelta”

Condividi

Il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese Grazioso Manno rivolge le più sincere congratulazioni per la nomina di Antonio Chiefalo a commissario provinciale di “Lega-Salvini premier”. E’ il giusto riconoscimento – prosegue Manno – all’impegno politico che sta svolgendo con competenza, passione e profondo legame con il territorio che sono tratti distintivi sua azione quotidiana, uniti alla capacità di ascolto. Già in diversi incontri svolti insieme al deputato della Lega on. Domenico Furgiuele abbiamo potuto mettere a fuoco le molteplici problematiche aperte nel settore della bonifica che vanno dal piano di messa in sicurezza del territorio, all’ammodernamento delle reti irrigue e alla realizzazione della Diga sul Fiume Melito. Questi – aggiunge – sono fronti caldi nell’interesse delle popolazioni e dell’agricoltura del catanzarese. I Consorzi di bonifica sono attori fondamentali per il sistema di sicurezza territoriale e per la nostra agricoltura- sottolinea Manno – e per questo vogliamo continuare a lavorare nell’interesse delle comunità e dell’economia. Sono certo – conclude Manno – che proseguiremo a lavorare con una collaborazione istituzionale sulle questioni urgenti e le partite aperte per il rilancio, la crescita e lo sviluppo del nostro territorio.