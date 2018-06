Mafie: 10 giugno Mdp riunisce direzione regionale a San Luca

Condividi

Il 10 Giugno si voterà per rinnovare Sindaci e Consigli in 783 Comuni di cui 49 in Calabria, ma non a San Luca in provincia di Reggio Calabria.

Dopo cinque anni di Commissariamento non è stata depositata nessuna lista.

La politica è assente: nessun partito ha tentato seriamente di avvicinarsi e sostenere la gente di San Luca.

In questa terra, spesso gli Amministratori sono lasciati soli diventando facile bersaglio sia della criminalità organizzata che di un sistema fatto di pregiudizi e di facili condanne.

Di fatto, la Democrazia in questi luoghi è pericolosamente sospesa.

Riteniamo che sia necessario ridare dignità alla politica, sconfiggere la sfiducia verso le Istituzioni, lavorare per ripristinare le regole democratiche.

Per questi motivi, Articolo Uno- Movimento Democratico e Progressista riunirà il Coordinamento Regionale Calabrese nella data simbolo del 10 Giugno, giorno in cui migliaia di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti.

Sappiamo bene che i cittadini di San Luca credono nello Stato ma non hanno fiducia nei partiti che hanno abdicato al ruolo che la Costituzione assegna loro.

La riunione regionale del movimento, si terrà alle 10.30 presso la sala del Consiglio Comunale di San Luca e saranno presenti i dirigenti regionali e i rappresentanti istituzionali calabresi e nazionali.

Noi mettiamo al servizio di questa comunità, il nostro impegno serio e quotidiano per ripristinare la democrazia.

L’assemblea sarà aperta a chiunque voglia partecipare, per dare un segnale di democrazia partecipata ed autentica.

Un forte richiamo a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle realtà sociali che vivono il territorio, con la volontà di promuovere la partecipazione alla vita pubblica e tramite Articolo 1-Mdp per LeU ritrovare la passione civica per contribuire al cambiamento che solo con un vero esercizio della democrazia si può realizzare.

A nessuno è permesso criminalizzare e condannare un popolo per gli interessi illegali di pochi.

Il Coordinatore Regionale Articolo1-MDP

Pino Greco