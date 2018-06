Locri (RC), il 30 giugno l’incontro “L’ambiente al centro, appartiene a tutti”

Condividi

“L’ambiente al centro, appartiene a tutti”. E’ il tema dell’incontro promosso dal movimento politico “Calabria 2025” che avrà luogo sabato 30 giugno alle ore 18 nella sala consiliare del palazzo di Città in Locri.

Sarà un’occasione di ascoltare esperienze e proposte a confronto su una tematica di assoluta rilevanza sociale come la tutela dell’ambiente e di tutti gli argomenti a esso connessi come la depurazione e la gestione dei rifiuti. Dopo i saluti delle autorità presenti, interverranno esperti del settore ed ex amministratori che tratteranno le tematiche oggetto del convegno, alla luce delle esperienze maturate nel settore.

Si va dall’ex sindaco di Gioia Tauro Renato Bellofiore all’ex assessore all’Ambiente del Comune di Roccella Ionica Vincenzo Bombardieri, al suo ex omologo del Comune di Locri Alfonso Passafaro, fino al capogruppo di Nuova Calabria in consiglio comunale a Bovalino Maria Alessandra Polimeno e all’ingegnere Margherita Tripodi.

Modera Gianluca Albanese.