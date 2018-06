Le iniziative del “Club Limes” dell’Università della Calabria

Condividi

S i è riunito nella sede “Club Limes” dell’Università della Calabria, il comitato organizzativo della sezione dell’Ateneo di Arcavacata per una riunione operativa per discutere della pianificazione delle attività. L’incontro è stato coordinato da Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence, e vi hanno partecipato, tra gli altri, gli studenti del Master in intelligence Gino Russo Alessia Salomone e Angelo Zicca e Roberta Zappalà del Laboratorio sull’Intelligence. Si è lavorato per definire un programma di eventi, tra i quali è allo studio con il Direttore Lucio Caracciolo anche lo svolgimento di un “Festival di Limes” in Calabria. Il “Club Limes” è stato istituto nel febbraio del 2009, nell’ambito delle attività del Master di Intelligence, per aggregare studiosi e cultori di geopolitica e promuovere lo studio e l’interesse sulla geopolitica a livello scientifico e culturale. Le attività proposte dal comitato, mirano a coinvolgere la società calabrese. Particolare attenzione verrà riservata alla presentazione dei volumi della rivista e agli incontri con gli studenti delle scuole superiori, per renderli consapevoli delle reali dinamiche della politica internazionale.