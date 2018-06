Lavori di manutenzione lungo il Viadotto Cannavino sulla SS 107 ‘Silana Crotonese

Condividi

Per consentire gli interventi di manutenzione della pavimentazione lungo il Viadotto Cannavino, saranno necessarie delle limitazioni al transito veicolare sulla strada statale 107 ‘’Silana Crotonese’ nel comune di Celico, in provincia di Cosenza.

Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, a partire dalle ore 07:00 di martedì 5 giugno e fino alle ore 24:00 del 15 giugno 2018, sarà attivo un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, nel tratto compreso tra il km 42,700 e il km 43,100.

Le attività saranno totalmente a carico dell’Impresa esecutrice e andranno a risolvere delle problematiche verificatesi nel corso dei precedenti lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sul Viadotto.

