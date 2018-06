L’Associazione Crotone Vuole Volare chiede aiuto a Barbuto

Condividi

L’Associazione Crotone Vuole Volare, in mancanza di risposte istituzionali,senza alcuna programmazione della volistica oltre ottobre,fortemente preoccupata che lo Scalo Pitagorico possa trovare l’epilogo di sempre, ha deciso di investire della problematica l’On.Elisabetta Barbuto nonché membro ministeriale della Commissione Trasporti.

Incontrata nella giornata di sabato, l’Onorevole ha dimostrato grande disponibilità e ,rappresentate tutte le problematiche inerenti il nostro scalo aeroportuale ,si è convenuti sulla necessità di interventi urgenti. Le è stata consegnata una relazione nella quale l’associazione espone la sostenibilità del Crotoneairport,il suo carattere prevalentemente sociale,le criticità di gestione e la fattibilità di progetti che porterebbero ad un reale decollo dello scalo con una forte ricaduta economica sul territorio.

Riaperto il 1° di giugno,secondo l’associazione con voli insufficienti a garantire la sua sostenibilità, riteniamo che SACAL S.p.A.,gestore unico regionale,non guardi in modo equo e con specificità programmatica i tre aeroporti calabresi.

A livello Nazionale si è fortemente voluta tale gestione unica e riteniamo che,se tale deve essere,i tre aeroporti devono essere gestiti in modo sincrono e con lo stesso interesse. Se così non fosse o se la società di gestione non ne avesse le capacità (si guardi il disavanzo economico su Lamezia)sarebbe più congruo il commissariamento di tutti e tre gli scali.L’Associazione Crotone Vuole Volare e i cittadini che rappresenta,non accetterà mai la chiusura ad ottobre dello Scalo Pitagorico, né la presenza di un volo giornaliero e uno trisettimanale, istituiti tra l’altro solo per interessi sotto campagna elettorale.Si pretendono investimenti reali e una programmazione su Crotone e Reggio come su Lamezia.L’On.Barbuto ,in un clima cordiale e amichevole, ha dato tutta la sua disponibilità ad affrontare in modo incisivo il problema.Decisa a non perdere l’unica infrastruttura operativa nell’immediato e non avendo il territorio la possibilità di attendere i lavori della ss 106 né tantomeno quelli su strada ferrata,l’associazione Crotone Vuole Volare procederà,in modo determinato,con ogni azione che possa assicurare la operatività a lungo termine del nostro scalo, infrastruttura indispensabile ma che finora ha visto e continua a vedere solo giorni bui.