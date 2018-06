L’assemblea dei soci dei comuni del Reventino elegge Franco Fazio

Condividi

L’assemblea dei soci di Coldiretti dei comuni del “Reventino” ha eletto il nuovo consiglio di Sezionale. E’ stato riconfermato presidente Franco Fazio, imprenditore agricolo titolare dell’azienda Agro-Forestale “Allasia Plants Magna Graecia specializzata nella produzione di piante forestali e non solo poiché ha come mission anche la produzione di piante fruttifere di antica coltivazione a rischio estinzione. Al momento nel suo vivaio sono presenti circa 20milioni di piante. A coadiuvare Franco Fazio nella gestione della storica sezione del Reventino un gruppo di imprenditori del territorio. In rappresentanza delle donne che fanno impresa in agricoltura è stata eletta Maria Antonietta Mascaro, dei giovani Fabio Lucente, dei pensionati Serafino Pascuzzi. Oltre a detti Imprenditori il consiglio i è ulteriormente arricchito della presenza di Michelangelo Talarico, definito dal Presidente Fazio, autentico detentore della cultura contadina locale. All’assemblea hanno partecipato, oltre al personale responsabile dell’ufficio di Soveria Mannelli Adriana Cavalieri e Giusy Filice, il Direttore Coldiretti Catanzaro Pietro Bozzo e il rappresentante della Confederazione Nazionale Domenico Roselli. Proprio sulle potenzialità e biodiversità del territorio del Reventino si è sviluppata la discussione con gli associati presenti. I presenti hanno vissuto l’esperienza del Villaggio Coldiretti #iostoconicontadini di Bari gli interventi di approfondimento di sono incentrati su alcune tematiche: contratti di Filiera e le iniziative e attività a difesa del Made in Italy. Particolare interesse ha suscitato inoltre l’approfondimento mirato a creare forme di aggregazione tra imprenditori che possano aiutare il territorio e quanti fanno impresa in agricoltura a superare lo scoglio della eccessiva parcellizzazione delle aziende agricole, argomento quest’ultimo trattato dal direttore Bozzo e da Maria Antonietta Mascaro quale rappresentante della cooperativa Monti del Reventino. Delineando la positiva esperienza della cooperativa, è stato evidenziato che senza la strutturazione cooperativistica non si sarebbero potute aggregare conoscenze e produzioni utili per raggiungere mercati e cittadini oltre i confini regionali. Infatti la coop Monti del Reventino è protagonista nei mercati di Campagna Amica regionali ed ha partecipato con successo sia ad EXPO Milano che al Villaggio #iostoconi contadini di Bari. Il Presidente Fazio concludendo i lavori ha inoltre richiesto al neo eletto Consiglio di sezione di garantire adeguata disponibilità per gli incontri sia per registrare le esigenze del territorio che per agevolare ogni forma di comunicazione tra gli associati rispetto al lavoro quotidiano della coldiretti.