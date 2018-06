Lamezia Terme, Trame: audizioni per lo spettacolo di Moni Ovadia

Condividi

Si terranno lunedì 18 giugno a partire dalle ore 11 al Civico Trame, in via Degli Oleandri n. 5 a Lamezia Terme, le audizioni per selezionare dieci attori e cinque musicisti (percussioni, fiati, corde), anche non professionisti, che saranno protagonisti de “La terra è di cu la travagghia. Pensieri e parole dei sindacalisti uccisi dalla mafia”. Lo spettacolo teatrale-musicale, scritto da Moni Ovadia e Mario Incudine, è in programma giovedì 21 giugno alle ore 23 nel Chiostro San Domenico, nell’ambito della seconda giornata di Trame.8 Festival dei Libri sulle mafie.

Gli attori e i musicisti selezionati saranno coinvolti martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 giugno nel laboratorio full immersion “Trame di teatro” a cura di Mario Incudine, che si svolgerà al Civico Trame.

Anche quest’anno il ricco programma di Trame, accanto ai libri e agli incontri con i tanti protagonisti della lotta alle mafie, darà spazio al teatro, al cinema, alla fotografia, alle diverse espressioni artistiche con l’obiettivo di comunicare, con i tanti linguaggi delle arti, uno stesso messaggio di riscatto e raccontare i tanti volti e le tante storie del coraggio di ogni giorno.