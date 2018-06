Lamezia Terme (Cz), “Suicidi letterari” racconta Ernest Hemingway

Ernest Hemingway, nato nell’Illinois nel 1899, ha rappresentato un raro caso in cui uno scrittore sia diventato un mito già in vita. Le sue opere più famose, come Addio alle armi e Il vecchio e il mare, sono dei capisaldi della letteratura mondiale. Lo scrittore statunitense è celebre non solo per la sua fine arte letteraria, ma anche per la vita spinta oltre il limite, tra guerre (vissute da militare volontario e da cronista), safari in Africa, corride, battute di pesca, molteplici donne e alcol.