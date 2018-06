Lamezia – Seconda edizione della Notte bianca shopping

Condividi

Si terrà questa sera la seconda edizione della Notte Bianca di Lamezia Shopping in centro città a Lamezia Terme. Saranno interessati Corso G. Nicotera, Via XX Settembre, Corso Numistrano e le traverse limitrofe. Verrà predisposta una grande area pedonale dove ci sarà intrattenimento musicale, attrazioni per bambini, punti ristoro, artisti di strada ma soprattutto ci saranno i negozi aperti fino a mezzanotte con tante iniziative per lo shopping. Una serata di puro divertimento organizzata dai commercianti lametini che aderiscono all’Associazione Lamezia Shopping. Vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme.