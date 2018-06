Lamezia – Raduno diocesano delle famiglie a S. Antonio con padre Ermes Ronchi

Condividi

Oggi padre Ermes Ronchi sarà a Lamezia per presiedere il raduno diocesano delle famiglie, promosso dall’ufficio per la pastorale diocesana familiare guidato da Don Leonardo Diaco.

Alle 19.30 padre Ermes Ronchi celebrerà la messa al Santuario di S. Antonio nel contesto del programma della Tredicina. Alle 21 il sacerdote terrà sul sagrato del Santuario l’incontro sul tema “La casa fondata sulla roccia”.

Frate dell’Ordine dei Servi di Santa Maria, Ronchi è teologo, docente, scrittore di libri e collabora con diversi giornali e riviste, curando il commento al Vangelo della domenica per la trasmissione televisiva “A sua immagine” su Rai Uno.

Ha compiuto gli studi filosofici e teologici a Roma presso la Pontificia facoltà teologica Marianum; inoltre a Parigi, all’Institut Catholique e alla Sorbona, ha approfondito le scienze religiose e antropologiche cimentandosi in una ricerca sul monachesimo primitivo. Dal 5 settembre 2016 risiede nella sua nuova Comunità di Santa Maria del Cengio – Isola Vicentina