Condividi

Il prossimo 28 giugno prenderanno il via due dei tre campiscuola di Protezione Civile per giovanissimi (quello del Lametino, a Carlopoli, e delle Preserre a Cortale) – al quale seguirà quello di Catanzaro, a Sellia Superiore, a partire dal 12 luglio – a conferma del rapporto ormai consolidato che lega il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro e le associazioni di Protezione Civile del comprensorio.

La terza edizione di “Insieme è meglio: noi e la Protezione Civile” sarà presentata lunedì 25 giugno, alle 10.30, nella Sala Oro della Cittadella Regionale, e sulla scorta delle edizioni precedenti si prefigura come un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Non capita certo tutti i giorni, infatti, che ragazzi dai 12 ai 14 anni si ritrovino con altri coetanei a dormire in tenda, a dover rispettare le regole di convivenza civile e ad apprendere le svariate tecniche di soccorso in cui i volontari della Protezione Civile sono dei maestri. Ad illustrare il programma della nuova edizione sarà lo staff del CSV di Catanzaro, assieme ai responsabili delle varie associazioni coinvolte (Radio Club Lamezia, Diavoli Rossi di Tiriolo, Gruppo comunale di Carlopoli, GERUV di Catanzaro, Gruppo comunale di Catanzaro, Misericordia di Catanzaro, PROCIV di Cortale, PROCIV di Girifalco, PROCIV di Palermiti, Rocca Nucifera Onlus) ed ai rappresentanti dell’Unità Operativa della Regione Calabria. Alla conferenza stampa parteciperanno anche rappresentanti delle amministrazioni comunali dove avranno luogo i campi e dell’Esercito Calabria, oltre che i familiari di Cinzia Mazza, la compianta volontaria del Gruppo Comunale di Catanzaro, scomparsa improvvisamente mesi addietro, alla cui memoria i campi sono dedicati.