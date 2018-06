La “Festa d’Estate” inaugura sabato 23 giugno il progetto “META Roccella 2018”

Condividi

Prende il via sabato 23 giugnocon la “Festa d’Estate”il progetto di offerta turistica onnicomprensiva “META Roccella 2018”, ideato ed organizzato dall’Assessoratoal Turismo del Comune di Roccella Ionica, guidato dalla consigliera delegata Carmen Ingrati e dal Comitato festa “Maria SS. Delle Grazie”e veicolato dal portale turistico istituzionale del Comune “Visit Roccella” in collaborazione con il Porto delle Grazie – Marina di Roccella, operatori ed imprenditori del settore turistico e commerciale, associazioni, palestre, ludoteche e media territoriali.

Il progetto punta a proporre un’offerta turistica variegata e strutturata coniugando musica, enogastronomia, tradizioni ed arte – come indica l’acronimo META – e valorizzando le eccellenze di Roccella e del suo comprensorio, per andare incontro alle diverse esigenze ed ai vari interessi di cittadini e turisti, in vista della stagione estiva 2018.

“META Roccella 2018” si svilupperà nell’arco di tre settimane fino al 15 luglio con un ricco programma di manifestazioni culturali e ludiche, eventi religiosi, concerti, laboratori, concorsi di pittura, visite guidate ed escursioni nel territorio, affiancato da vantaggiosi pacchetti turistici e promozioni commerciali.

Ad inaugurare il progetto, sabato 23 giugno a partire dalle ore 18.00, sarà la “Festa d’Estate” organizzata dall’Associazione dei Commercianti di Roccellacon l’hashtag #IovadoaRoccellavoichefate, che avrà luogo sul corso cittadino, nel tratto tra piazza San Vittorio e piazzetta Primavera che per l’occasione sarà semipedonale.

“La Festa d’Estate – spiega Donato Toscano, rappresentante della locale Associazione dei Commercianti– è il primo evento, negli ultimi anni, che vede la partecipazione attiva di tutti i commercianti del paese e per questo ci siamo spesi in termini di tempo, di lavoro ed economicamente, affinché possa essere una vera e propria festa che allieti grandi e piccoli. Sarà un evento ricreativo – musicale con animazioni per bambini a cura delle ludoteche cittadine, esibizioni di danza, dimostrazioni di scuola cinofila, street band, artisti di strada e street food, oltre a promozioni nei vari locali ed apertura prolungata degli stessi”.

Ed aggiunge: “Per noi è un onore dare il via a META Roccella ed abbiamo sentito la responsabilità di farlo nel migliore dei modi, anche se bisogna ammettere che inizialmente, quando ci è stato prospettato il progetto, c’era un po’ di scetticismo. Col passare del tempo, però, si è vista la bontà del programma ed, un po’ alla volta, sempre più attività hanno aderito, comprendendo che la collaborazione è l’unica via per contrastare le carenze turistiche e commerciali di questo territorio”.

“Sappiamo che META ROCCELLA è un progetto pilota e che c’è molto da migliorare – conclude Donato Toscano –così come c’è da migliorare nel lavoro dell’Associazione dei Commercianti, ma le porte sono sempre aperte a tutti coloro che avranno la voglia ed il piacere di darci una mano. Vi aspettiamo il 23 a Roccella”.

Dopo la “Festa d’Estate”, altri eventi di punta di “META Roccella 2018” saranno: il Festival degli Artisti di strada#VaInPorto (29 – 30 giugno) al porto delle Grazie con spettacoli di giocoleria, mangiafuoco, clown, sand art, trapezisti, street band e street food; la Festa della Madonna delle Grazie(8 luglio) in occasione della quale si terrà il concerto della PFM, Premiata Forneria Marconi,al teatro al Castello; la Festa dello sviluppo sostenibile (10 -11 luglio); i concerti di musica jazz (13- 14 luglio).

Il calendario completo degli eventi di “META Roccella 2018” è consultabile e scaricabile sul portale www.visitroccella.it ed è disponibile in formato cartaceo presso l’Info Point dell’ex Convento dei Minimi e presso tutte le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

La consigliera comunale delegata al Turismo Carmen Ingrati ringrazia i partner e gli sponsor principali del progetto e tutto il team di collaboratori di “META” composto da: Donato Toscano, Claudio Armocida, Maria Grazia Curciarello, Carmen Bagalà, Nicola Cosenza, Elio Carrozza, Maurizio Reale, Pino Canzonieri, Domenico Cartolano, Sabrina Simone e Paola D’Orsa.