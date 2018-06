La festa della tarantella calabrese a Saracena il 9 e 10 giugno

Condividi

Saranno 2 giorni di energia pura quelli che si svolgeranno il prossimo fine settimana, il 9 e 10 giugno, a Saracena, il piccolo comune ai piedi del Pollino, già famoso per il particolare vino prodotto, il Moscato di Saracena, e per la grande attenzione, dei suoi cittadini, ai temi della raccolta differenziata e della qualità della vita.

Angelo Alfano, il giovanissimo ideatore e fondatore dell’evento non ha dubbi: “abbiamo tessuto tante relazioni in questi anni e con l’edizione primaverile dell’evento, siamo pronti ad accogliere tutte le anime della Tarantella Calabrese”.

La festa è nata tra le aule dell’Università della Calabria e in quel “fermentatore” culturale ha visto i primi destinatari dell’invito: “venite a Saracena, ci sarà una grande festa, la Festa della Tarantella Calabrese”. Poi in questi anni la tenacia degli amici-organizzatori ha fatto si che la festa diventasse un riferimento regionale.

L’evento si sviluppa su 2 giorni e prevede diversi momenti: oltre alla festa vera e propria, anche approfondimenti e formazione con gli stage di tamburello e danza, quest’anno tenuti dal maestro Ciccio Nucera, il mercatino dei prodotti dell’artigianato enogastronomico e artistico, i concerti e il momento clou con la grande adunata di tutti i suonatori calabresi che suoneranno, tutti, a turno sul palco centrale.

L’organizzazione e la gestione operativa della festa è in capo alla Pro Loco “Sarucha”, si avvale del supporto di tante piccole aziende del comune ospitante e del territorio e ha la partnership istituzionale e il contributo del Comune di Saracena.

“é un grande momento di popolo e siamo felici di dare il nostro contributo all’evento” dichiarano all’unisono il sindaco Renzo Russo e l’Assessore Rosanna Propato, che hanno lavorato insieme all’organizzazione in queste settimane per predisporre tutte le iniziative per accogliere gli ospiti che Saracena si appresta a ricevere.

Programma

Sabato 9

ore 19

stage di ballo e tamburello

M° Ciccio Nucera (iscrizione gratuita)

ore 20

raduno dei suonatori

Domenica 10

ore 16

sfilata gruppo folkloristico “I Castruviddari”

ore 21

Karaballandofolk (Angelo Lo Tufo) in concerto