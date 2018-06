La Direzione Marittima di Reggio Claabria incontra la Lega Navale Italiana

Condividi

Nella giornata di ieri, presso la sede della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, si è tenuto un incontro con la Lega Navale Italiana.

Oltre che per i temi trattati, l’occasione ha rivestito particolare importanza, soprattutto per la presenza della totalità delle sezioni L.N.I. della Calabria.

L’incontro si è svolto alla presenza del Direttore Marittimo Contrammiraglio Giancarlo RUSSO, e quella del Presidente Nazionale della L.N.I., Amm. Maurizio Gemignani, a sua volta accompagnato dal Delegato Regionale L.N.I. per la Calabria Dott. Valerio BERTI.

Le tematiche oggetto di confronto hanno riguardato importanti temi legati alla realtà marittima regionale, ponendo un accento prioritario sull’accesso dei giovani alla cultura del mare all’insegna dello sport e del rispetto dell’ambiente.

l’incontro – improntato alla massima cordialità – ha permesso l’esame di svariate tematiche rappresentate dalle Strutture Periferiche della L.N.I. e ha fornito uno spunto per l’eventuale individuazione di idee comuni da mettere in campo, anche in vista della prossima stagione balneare.

A tale proposito, il Direttore Marittimo, ha espresso la propria disponibilità a valutare la sostenibilità di ulteriori forme di collaborazione, proponendosi, anche per il tramite delle Capitanerie di Porto e dei Comandi territoriali dipendenti, quale interfaccia istituzionale con gli enti e gli organismi a vario titolo competenti sul mare.