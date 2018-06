L’8 e il 9 agosto, a Molochio, il Be Rock torna in versione festival

Il contest musicale più giovane della zona giunge quest’anno alla sua quarta edizione e propone al suo pubblico formule consolidate e succose novità.

Non più una sola serata, ma una due giorni di musica e natura, tra le eccellenze della liuteria calabrese, che esporranno le loro creazioni, e la possibilità di prendere parte a escursioni organizzate alle stupende cascate diMundue Galasia, nel Parco Nazionale d’Aspromonte. Il tutto immersi in un contesto naturalistico, fuori dalla zona urbana, in un ambiente che sarà curato per l’occasione dai nostri ragazzi (con il supporto del Comune di Molochio), nel quale sarà anche allestita una zona camping.

La prima giornata si svolgerà secondo la formula standard del Be Rock, ovvero band emergenti, provenienti da tutta la Calabria, si esibiranno sul palco in concorso, ciascuna proponendo le proprie creazioni ineditee saranno valutate da una giuria di professionisti del settore. A questo evento si aggiunge la possibilità per tutti i musicisti presenti, non solo quelli iscritti al concorso, di prendere parte a delle jam session per le quali sarà predisposto un’area dedicata.

Durante il secondo giorno la band vincitrice del contest avrà la possibilità di aprire la serata a diversi artisti di fama nazionale, a cui seguirà un dj set.

Si inaugura quest’anno la collaborazione con Amazzonia Dischi, etichetta discografica del reggino, nel comune intento di un rilancio artistico e culturale della zona.