Inaugurazione Radioterapy Marrelli Hospital

“L’inaugurazione di stasera di Radioterapy del Marrelli Hospital è motivo di grande soddisfazione: è un servizio indispensabile per il territorio calabrese, è un obiettivo aziendale raggiunto con grande impegno e sacrificio, è un’opportunità di lavoro qualificato, è un patrimonio che arricchisce l’offerta sanitaria calabrese in una logica di sistema tra pubblico e privato” così Michele Lucente Presidente di Confindustria Crotone sulla apertura del nuovo reparto del Marrelli Hospital.

Lucente evidenzia come la nascita e lo sviluppo del Marrelli Hospital a Crotone abbiano attraversato fasi molto difficili e di confronto serrato che hanno visti impegnati principalmente l’Azienda ma anche Amministrazioni pubbliche e Parti sociali. L’impegno aziendale è stato tenace nella visione e nella realizzazione di un progetto con l’ambizione di creare un’eccellenza sanitaria in una regione che ancora non riesce a curare i suoi cittadini nei propri confini territoriali, costringendoli a sopportare costi psicologici ed economici pesantissimi.

In questo scenario, la notizia della assegnazione di risorse irrisorie rispetto alla domanda di prestazioni di TAC e RMN e la mancata definizione di un budget per la radioterapia è davvero un dato molto preoccupante su cui ciascuno dei soggetti istituzionali e sociali in campo deve riflettere ed agire per individuare da subito un percorso risolutivo.

Il Presidente di Confindustria Crotone sottolinea la necessità che si trovi in tempi brevi la giusta sintesi tra l’esigenza di soddisfare sul territorio calabrese la richiesta di prestazioni che diversamente continuerebbero ad alimentare una rovinosa ed ormai insostenibile mobilità sanitaria ed una sana integrazione tra prestazioni del pubblico e del privato.