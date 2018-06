Impegno di 240.000 euro dei sindaci della provincia per l’aeroporto S. Anna

Sindaci della provincia compatti, e consequenziali agli impegni assunti, per il futuro dell’aeroporto di Crotone.

Su invito del sindaco di Crotone Ugo Pugliese, i primi cittadini dei comuni di Melissa, Cutro, Crucoli, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Pallagorio, Verzino, Castelsilano, Caccuri, Rocca di Neto, Roccabernarda, Santa Severina, Cotronei, Savelli, Cerenzia, Scandale, Cirò e Belvedere Spinello hanno dato il proprio assenso a sostenere lo sviluppo commerciale, di marketing e pubblicitario dello scalo crotonese che costituisce una parte importante delle attività.

L’impegno, come già precedentemente annunciato, pari a 240.000 € segue la firma di un accordo quadro che di fatto avvia l’iter di sostegno all’aeroporto.

La determinazione dei sindaci parte dall’assunto che i comuni sono portatori di interessi di rilievo pubblico e di valenza sociale che li hanno indotti a concorrere ad assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività sullo scalo crotonese.