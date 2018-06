Il Viaggio 2018, suadente guida sensoriale alla scoperta della Calabria

Condividi

Una nuova chiave di lettura: moderna e contemporanea della Calabria tra “posti da selfie”, scoperta di itinerari per il trekking urbano e i percorsi adeguati ad un pubblico più piccolo o più giovane per rispondere davvero ad ogni esigenza! Insomma: una nuova estate e tanta voglia di scoprire, così la Big Agency scende in campo con una nuova edizione de Il Viaggio.

“Il Viaggio non è solo una guida turistica – afferma Piero Sciammarella, editore – si tratta di un lavoro fatto con passione da innamorati pazzi della Calabria”. Sembra difficile sentir parlare in questi termini, eppure è davvero così: lo staff di Il Viaggio proviene da un’esperienza ultra ventennale nel settore della cultura e dell’enogastronomia con prodotti editoriali che hanno sempre avuto voglia di far emergere la parte più bella di questa terra.

E nei testi che accompagnano il turista che sceglierà Il Viaggio non si parla solo della qualità delle acque marine o delle bontà rinomate e conosciute, ma si andrà alla ricerca di quelle peculiarità che interessano il turista/lettore moderno. “Laddove possibile sono stati inseriti dei riferimenti per chi ama il trekking urbano, così come abbiamo segnalato itinerari da fare in bicicletta e i paesaggi più suggestivi in cui immortalarsi per i selfie – afferma Bruna Larosa, direttore responsabile – Inoltre ampio spazio per le eccellenze enogastronomiche e artigianali, in fondo: a chi non piace trovare un souvenir con cui arricchire la propria casa di ricordi?”.

Il Viaggio 2018 è diviso in cinque sezioni, oltre artigianato ed enogastronomia ve ne è una legata alla realtà del territorio che informa i visitatori sui posti imperdibili, gli spunti per chi ama il trekking o le escursioni in bici, ad esempio. Un’altra che riporta i servizi doc: i ristoranti, le trattorie, gli agriturismi e tutti quei luoghi capaci di rigenerare spirito e mente in piena armonia con gli altri. Poi, anche, una guida agli acquisti con una carrellata di attività commerciali capaci di esaudire ogni gusto e rispondere a ogni esigenza.

È possibile acquistare la vostra copia de IlViaggio2018 dal sito www.kliche.it e in questi paesi:

Amantea, Amaroni, Ardore, Badolato, Bianco, Borgia, Bova Marina, Bovalino, Camigliatello Silano, Cariati, Catanzaro, Caulonia, Chiaravalle Centrale, Cortale, Cosenza, Davoli, Diamante, Filadelfia, Gerace, Gioiosa Jonica, Girifalco, Guardavalle, Laino Borgo, Locri, Lorica, Maida, Marina di gioiosa jonica, Melito di Porto Salvo, Montepaone, Mormanno, Nicotera, Paola, Piana di Sibari, Roseto capo Spulico, San Benedetto Ullano, San Ferdinando, San Pietro a Maida, Satriano, Scilla, Serra San Bruno, Siderno, Soverato, Trebisacce.