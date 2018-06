Il Lungomare Falcomatà è pronto ad accogliere due giorni di sport e divertimento

Condividi

Il lungomare Falcomatà è pronto ad accogliere due giorni di puro sport e sano divertimento, sabato 23 e domenica 24 giugno. Area 51 è l’evento dell’estate reggina che rappresenta e raccoglie tutto il mondo del fitness e del benessere in un ricco calendario di appuntamenti sportivi. Un successo che, anno dopo anno, ha raccolto consensi, apprezzato da migliaia di sportivi che, anche quest’anno, non saranno delusi.

Sul lungomare, per l’occasione, è stato previsto un allestimento di un villaggio sportivo dove professionisti del settore saranno a disposizione e pronti ad allenare reggini e non solo. L’idea della manifestazione è quella di creare una grande festa all’insegna del divertimento, dell’aggregazione e dello sport. Con grande entusiasmo e soddisfazione, l’organizzatore di Area 51 Pasquale Laurendi ha messo insieme un team di istruttori e professionisti dello sport di tutto rispetto, tutti pronti a dare spettacolo e a far divertire gli appassionati delle varie discipline presenti.

Dallo spinning alla zumba, dal Fit&Box al GymPx, dal Karate al Pilates, passando dal Walking e e dallo Step fino ad arrivare alla danza sportiva e al Kangoo jump. Insomma un po’ di tutto per tutti i gusti. Gli sportivi reggini troveranno per due giorni un lungomare invaso da una ventata di energia, quella che solo lo sport può regalare.

Si parte sabato alle 10 del mattino con la registrazione e la prenotazione delle attività che si svolgeranno durante tutta la giornata fino alle 21 con le Live Percussion di Ercole Cantello. Domenica si riparte alle 9 per un no stop di attività e divertimento.

Un appuntamento immancabile nel calendario dell’estate reggina, reso possibile grazie alla costanza e caparbietà del maestro Laurendi e dalla collaborazione con l’Asc Reggio Calabria.

Un evento che assume una particolare e rilevante importanza anche per un aspetto non secondario: la beneficenza. Infatti, parte i proventi saranno devoluti all’Hospice. La vera anima di quest’evento si racchiude proprio nel concetto di aggregazione e solidarietà.